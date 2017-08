Huawei sa z hľadiska predaja smartfónov doťahuje na Apple

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palo Alto 2. augusta (TASR) - Čínska firma Huawei sa v 2. kvartáli z hľadiska predaja smartfónov takmer dotiahla na Apple, čo je dlhoročná dvojka na trhu.Odbyt inteligentných telefónov značky Huawei za tri mesiace od apríla do júna medziročne vyskočil o pätinu na 38 miliónov, uviedla poradenská spoločnosť Canalys. Apple už predtým ohlásil, že v uplynulom kvartáli predal 41 miliónov smartfónov. S priemernou cenou 606 USD (513 eur) za prístroj zostáva americký koncern s veľkým náskokom najziskovejším výrobcom inteligentných telefónov.Jednotkou z hľadiska predaja neohrozene zostáva Samsung. Juhokórejský koncern v 2. štvrťroku predal 79 miliónov smartfónov, teda približne rovnaký počet ako pred rokom. S telefónom Galaxy S8, ktorý má konkurovať iPhonom od Apple, však narazil na hranice.uviedol analytik spoločnosti Canalys Tim Coulling. V Európe sa nakopili zásoby a spoločne so zľavami v USA to môže znamenať, že pripravenosť používateľov Androidu zaplatiť za telefón veľa peňazí je obmedzená.Android zostáva dominantným operačným systémom na trhu smartfónov s podielom vyše 80 %. Väčšina predajov však pripadá na lacnejšie telefóny. V tejto oblasti sa darí čínskym výrobcom, ktorí predávajú dobre vybavené telefóny za nízku cenu.Štvorkou na trhu inteligentných telefónov bola v 2. kvartáli čínska firma Oppo, ktorej predaj stúpol o 44 % na takmer 30 miliónov smartfónov. Nasledovala firma Xiaomi, jej odbyt vyskočil o 52 % na 25 miliónov.(1 EUR = 1,1812 USD)