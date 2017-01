Hubočan má nového spoluhráča: Tento delostrelec mieri do Marseille

Na snímke Dimitri Payet ešte v drese West Hamu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 29. januára (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham United sa dva dni pred koncom zimného prestupového obdobia dohodol na odchode krídelníka Dimitriho Payeta do jeho bývalého tímu Olympique Marseille.Prestupová čiastka za hráča je 25 miliónov libier, no transfer ešte neskompletizovali.Dvadsaťdeväťročný Payet hral za Marseille dve sezóny a v júni 2015 prestúpil do West Hamu, kde sa z neho stala hviezda Premier League. V januári však vedeniu povedal, že chce odísť napriek tomu, že má platný kontrakt do roku 2021.West Ham odmietol dve prestupové ponuky, no tretiu už schválil. Klub už za Payeta získal náhradu - Roberta Snodgrassa z Hull City. Informovala agentúra AP.