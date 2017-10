Hubová sezóna je tu: Za otravami sú zväčša slabé vedomosti zberateľov

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ľudia by mali zbierať iba huby, ktoré stopercentne poznajú. Tie, o ktorých majú aspoň malé pochybnosti, by do košíka nemali ukladať. Radia to záchranári, ktorí počas hubárskej sezóny neraz zasahujú pre podozrenie z otravy.povedal Peter Lakomý z Falck Záchrannej a.s. Príznaky otravy sa podľa neho objavia do niekoľkých hodín. Ide o zvracanie, hnačky, nadmerné slinenie, potenie a poruchy videnia.Pri otrave jedlými hubami nie je potrebné ihneď vyhľadať lekára, pokiaľ však ťažkosti neprechádzajú ani po niekoľkých hodinách, treba ho už kontaktovať. Iné je to však pri otrave jedovatými hubami.uviedol Lakomý. Pri niektorých jedovatých hubách sa môžu príznaky dostaviť až po pár dňoch.Pozorní by mali byť aj tí, čo kupujú huby na trhovisku alebo pri ceste.dodal Lakomý.Na zber húb sa treba vopred pripraviť, radí polícia. Nemožno zabúdať na plne nabitý mobil, príbuzní by mali vedieť o mieste výskytu hubára i jeho predpokladaný návrat.varuje polícia na Facebooku. Nemožno zabudnúť ani na tekutiny či malé občerstvenie.Ak hubár nevie nájsť cestu späť ani po obhliadnutí sa, mal by ostať na jednom mieste a zavolať políciu či záchranné zložky, a to ešte pred zotmením. Tie by mali kontaktovať aj príbuzní, ak by hubár nedvíhal po dlhej dobe telefón a neprišiel by domov v rozumnom čase.