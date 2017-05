Huddersfield po 45 rokoch medzi elitou, obranca Hefele: Je to šialené

Huddersfield, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. mája (TASR) - Futbalisti Huddersfieldu Town sa po dlhých 45 rokoch opäť predstavia v elitnej anglickej súťaži. Postup do Premier League si vybojovali v pondelňajšom finále play off Championship, keď zdolali Reading 4:3 na strely zo značky pokutového kopu. V rozstrele pritom prehrávali už 1:3.povedal pri oslavách nemecký obranca Michael Hefele v rozhovore pre televíziu Sky Sports. Rozhodujúcu jedenástku premenil jeho krajan Christopher Schindler:Huddersfield obsadil v dlhodobej súťaži druhej ligy piatu priečku a v play off mu potom prialo šťastie v rozstreloch. Už v semifinále rovnakým spôsobom vyradil Sheffield Wednesday.tešil sa útočník Izzy Brown.Postup Huddersfieldu je veľkým prekvapením, v predchádzajúcej sezóne ešte bojoval o záchranu v druhej lige a v konečnej tabuľke obsadil až 19. pozíciu. V minulých rokoch mu patrili miesta v spodnej polovici pelotónu. Klub z mesta na polceste medzi Leedsom a Manchestrom s necelými 200.000 obyvateľmi má prezývku "Teriéry" a stal sa prvým tímom v histórii, ktorý sa do najvyššej súťaže dostal s negatívnym gólovým rozdielom v tabuľke. Huddersfield dosiahol v 46 kolách skóre 56:58.Reading skončil v tabuľke Championship na tretej priečke, ale v play off sa mu nepodarilo vrátiť sa do Premier League prvýkrát od roku 2013. Vtedy zostúpil ako predposledný tím. Na základe umiestnenia v Championship si priamu účasť medzi elitou vybojovali víťaz Newcastle United a druhý Brighton & Hove Albion. Do druhej ligy zostúpili v tejto sezóne Hull City, FC Middlesbrough a AFC Sunderland.