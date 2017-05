Huddersfield Town postúpil prvýkrát od roku 1972 do Premier League

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Play off o postup do Premier League - finále:



Huddersfield Town - FC Reading 0:0 pp, 4:3 v jedenástkovom rozstrele

Londýn 29. mája (TASR) - Futbalisti Huddersfieldu Town postúpili do najvyššej anglickej súťaže premiérovo od roku 1972. V pondelňajšom finále play off o postup do Premier League zdolali Reading 4:3 na strely zo značky pokutového kopu po tom, ako sa stretnutie vo Wembley v riadnom hracom čase i predĺžení skončilo bez gólov.Na základe umiestenia v Championship si účasť medzi elitou vybojovali Newcastle United a Brighton & Hove Albion. Naopak, do druhej ligy sa porúčali Hull City, FC Middlesbrough a AFC Sunderland.