Huddersfield získal z Monaca na hosťovania obrancu Kongola

Fubalista Porta Moussa Marega (vľavo) a hráč AS Monaco Terence Kongolo Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. januára (TASR) - Anglický futbalový prvoligista Huddersfield Town podpísal zmluvu s holandským obrancom Terence Kongolom z AS Monaco. Kongolo bude v mužstve nováčika Premier League hosťovať do konca sezóny.Dvadsaťtriročný zadák prišiel do Monaca z Feyenoordu Rotterdam v lete. Kongolo si však nenašiel riadne miesto v zostave. Debut za Huddersfield môže absolvovať už v sobotu v súboji 3. kola FA Cupu proti Boltonu.povedal David Wagner, tréner aktuálne 11. mužstva tabuľky.