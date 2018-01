Hudobníci si rozdeľovali ceny: Laureátmi Horkýže Slíže i S. Martausová

Na snímke speváčka Sima Martausová, ktorá získala cenu v kategórii Speváčka roka na slávnostnom udeľovaní výročných cien Zväzu autorov a interpretov (ZAI) za rok 2017 v Bratislave 18. januára 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian Na snímke speváčka Sima Martausová, ktorá získala cenu v kategórii Speváčka roka na slávnostnom udeľovaní výročných cien Zväzu autorov a interpretov (ZAI) za rok 2017 v Bratislave 18. januára 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 18. januára (TASR) - Zväz autorov a interpretov populárnej hudby (ZAI) odovzdal vo štvrtok večer výročné ceny za rok 2017. Ocenenia v podobe sošky mikrofónu si v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj prevzali v ôsmich kategóriách interpreti, redaktori a organizátori hudobných podujatí.



V kategórii Album roka 2017 dostala ocenenie za album Pustite Karola skupina Horkýže Slíže, ktorá sa stala aj Skupinou roka 2017. Speváčkou roka je Sima Martausová, spevákom roka Paľo Horváth zo skupiny Živá voda, objavom roka je skupina Aces.



Celoplošnou rozhlasovou stanicou roka je Rádio Anténa Rock (nominované boli aj verejnoprávne Rádio Slovensko a Rádio_FM), regionálnou rozhlasovou stanicou roka je Rádio Aligátor. Hudobným redaktorom roka je Roman Bomboš z Rádia Slovensko, cenu za dlhodobú podporu slovenskej hudby v médiách získal František Strempek z verejnoprávneho Rádia Regina.







Festivalom roka je Dobrý festival v Prešove, ktorý organizuje Miro Tásler, kapelník IMT Smile. Usporiadateľom roka sa stal Dušan Drobný, šéf agentúry Topfest, klubom roka s kapacitou nad 200 divákov je Majestic Music Club Bratislava, klubom roka s kapacitou do 200 divákov Blue Note v Novom Meste nad Váhom.



V prvom kole ocenení ZAI bolo rozdaných 544 hlasov a návrhy na nominácie obsahovali 15 rozhlasových staníc, 21 hudobných redaktorov, 25 usporiadateľov, 28 klubov, 33 festivalov, 35 skupín a interpretov v kategórii objav roka, 37 albumov, 40 skupín a 42 speváčok a spevákov.



"V podstate som muzikant, keď som ukončil na vysokej škole teóriu kultúry, nastúpil som v roku 1985 do Slovenského rozhlasu na pozíciu hudobného redaktora, prešiel som Rádiom Rock FM, Rádiom Slovensko, Rádiom Regina, teraz som redaktorom v Rádiu Slovakia International," uviedol pre TASR ocenený František Strempek.

Na snímke hudobný dramaturg a redaktor Rádia Regina František Strempek, ktorý získal Cenu za celoživotnú/dlhodobú podporu slovenskej hudby v médiách na slávnostnom udeľovaní výročných cien Zväzu autorov a interpretov (ZAI) za rok 2017 v Bratislave 18. januára 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian







"Veľmi sa teším z ocenenia a som veľmi vďačná, pritom som to vôbec nečakala. Beriem to však tak, že toto ocenenie patrí aj mojej kapele a hlavne fanúšikom, lebo vďaka nim máme vypredané koncerty. Rok 2017 bol pre mňa jedným z najlepších a najkrajších rokov po hudobnej aj životnej stránke," dodala ocenená Sima Martausová.



"Veľmi sa teším hlavne z toho, že si niekto všimol aj festival v Prešove, ktorý je trocha na okraji slovenského šoubiznisu, je regionálny, nemá ambíciu stať sa celoslovenským. Náš festival oceňujú hlavne ľudia, ktorí naň chodia, im patrí vďaka," doplnil Miro Tásler, organizátor Dobrého festivalu v Prešove.



"Je to úžasné, človek sa dostáva do kontaktu s interpretmi, pozná ich, veľa sa z profesionálnej roviny stali kamarátske väzby a je fajn byť pritom a mať možnosť podporiť slovenských interpretov, pretože či chceme, alebo nechceme, je to časť nášho národného kultúrneho dedičstva. Teším sa vždy, keď vyjde nový slovenský album, všetci poznáme osvedčené staré hity, ale chceme poznať aj to, čo robia interpreti teraz," hovorí ocenený Roman Bomboš.



"Minulý rok sme mali veľmi veľa koncertov, vydali sme album, takže sme nič iné nestíhali, ale vidíme, že to malo nejaký zmysel, vyhrali sme skupinu aj album. Celé naše hranie je o tom, keď ľudia cítia, že z kapely ide radosť, že ju to baví a nerobí to nasilu, tak to aj patrične vrátia. My to takto robíme už veľa rokov, nič sme na tom nemenili a verili sme, že to robíme dobre a zafungovalo to. Ale čo sa týka muziky, sme 25 rokov rovnakí," dodávajú Mário Sabo, Juraj Štefánik a Marek Viršík, členovia kapely Horkýže Slíže.

Na snímke členovia skupiny Horkýže slíže zľava Juraj Štefánik, Marek Viršík a Marián Sabo, ktorí prebrali cenu v kategórii Skupina roka a Album roka (Pustite Karola) na slávnostnom udeľovaní výročných cien Zväzu autorov a interpretov (ZAI) za rok 2017 v Bratislave 18. januára 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian

"Veľmi ma potešila účasť nominovaných aj fachmanov od hudby, ukázalo sa, že slovenská scéna je bohatá, že je veľa albumov každý rok, že je veľa klubov, kde sa hrá dobrá muzika. Mne sa páči, že je to podobné ako pri druhom kole politických volieb, že po prvom kole boli iní favoriti na ocenenia, pri druhom kole je to potom rokenrol alebo underground. Mne osobne sa páči, že ocenenia brali rockovo zameraní interpreti," uzavrel pre TASR predseda Rady ZAI a hlavný organizátor Martin Sarvaš.