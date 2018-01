Hudobníčka viní spoločnosť Alitalia z poškodenia svojej violy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo

Tel Aviv/Rím/Berlín 10. januára (TASR) - O viac ako 350-ročný historický hudobný nástroj - violu da gamba - takmer prišla podľa vlastných slov izraelská hudobníčka, šéfka súboru starej hudby Phoenix, rodáčka z Brazílie Myrna Herzogová.Žena, ktorá vyučuje na telavivskom konzervatóriu, letela strojom spoločnosti Alitalia z Ria de Janeiro cez Rím do Tel Avivu, kde po prílete zistila v puzdre nástroja z roku 1643 jeho vážne poškodenie. Podľa jej slov viola da gamba pôsobila, ako by cez ňu prešlo motorové vozidlo.Hovorca spoločnosti Alitalia v stredu pre tlačovú agentúru DPA vyjadril poľutovanie nad udalosťou a zdôraznil, že celý incident je predmetom skúmania.Doterajšie poznatky naznačujú, že hudobníčka napriek odporúčaniu odmietla pri odbavovaní rezerváciu ďalšieho miesta pre chúlostivý nástroj, ktorý by si bola mohla vziať do priestoru pre cestujúcich. Napokon však podpísala tlačivo, ktoré Alitaliu oslobodilo od zodpovednosti za nástroj, a viola da gamba putovala do batožinovej časti lietadla.Samotná poškodená však pre denník Berliner Morgenpost uviedla, že nemala na výber, pretože nástroj nemohla vziať do priestoru pre cestujúcich.Na poškodenú violu da gamba čaká finančne i časovo náročná oprava.