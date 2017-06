Hudobník Chris Cornell pred samovraždou užil divokú kombináciu liekov, mohli ho ovplyvniť

Chris Cornell

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) - Zosnulý americký spevák Chris Cornell užil krátko pred samovraždou 18. mája v detroitskom hoteli prípravky na predpis v takej kombinácii a pomere, že to mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť jeho konanie. S odvolaním sa na výsledky toxikologických testov o tom informuje magazín TMZ.Cornell užil okrem iného Naloxon, barbiturát Butalbital a štyri pilulky psycholeptika Lorazepam. Cornellova vdova Vicky s ním ešte polhodinu pred samovraždou telefonovala a keďže sa jej zdalo, že mal zvláštny hlas, poprosila Chrisovho osobného strážcu, aby vylomil dvere na jeho hotelovej izbe. V tom čase bol už Cornell mŕtvy.Vicky naďalej trvá na tom, že nešlo o samovraždu a naznačuje, že kombinácia prípravkov, ktoré Chris užil, ho zbavila svojprávnosti. Ona sama preto úmrtie hodnotí ako nehodu.Cornella pochovali v piatok na Hollywood Forever Cemetery v Los Angeles vedľa Johnnyho Ramoneho z punkovej kapely Ramones. Spevák 18. mája ešte niekoľko hodín predtým, ako ho našli mŕtveho v hotelovej izbe, vystúpil s kapelou Soundgarden v detroitskom Fox Theatre.sa narodil 20. júla 1964 v Seattli. Preslávil sa najmä ako spevák a gitarista Soundgarden, ktorá vznikla v roku 1984 a patrila medzi priekopníkov grungeu. S formáciou vydal šesť štúdioviek, medzi ich najznámejšie skladby patria napríklad Spoonman, Black Hole Sun či Black Rain. Cornell sa venoval aj sólovej kariére a kapele Audioslave, ktorú založil spolu s troma členmi Rage Against The Machine.