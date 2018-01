Hudobnými headlinermi Big Air v Kremnici sú Vidiek, Polemic a Trosky

Polemic, archívna snímka. Foto: ACCESS Production Polemic, archívna snímka. Foto: ACCESS Production

Kremnica 29. januára (TASR) - Vidiek, Polemic či Trosky - to sú hudobní headlineri tohtoročného kremnického Big Air v meste. Jedenásty ročník tohto športovo-zábavného festivalu organizátori otvoria v piatok 9. februára popoludní. Hlavný program a súťaž bude v sobotu 10. februára."V piatok sa bude okrem tréningových zahrievacích kôl jazdcov súťažiť v jibbingu. Na námestí sa predstaví kapela Trolejboys," informovala za organizátorov Silvia Majerová s tým, že v Kremnici to bude jej premiérové vystúpenie.Ako dodala, Warm-up párty sa bude konať v piatok večer v Kine Akropola. Headlinerom večera bude skupina Vidiek. Hudobný line-up doplní DJ Mooshak. Súčasťou programu bude aj POME Kvíz zameraný na zimné športy či históriu Big Air v meste.V sobotu predpoludním sa začne program na Štefánikovom námestí tréningami a rozjazdmi súťažiacich jazdcov. "Po štvrtej vystúpi indie popová kapela Lavagance a o 17.45 h sa všetci návštevníci môžu tešiť na poriadnu dávku ska a reggae hudby. Priamo na námestí, zdarma pre všetkých, totiž vystúpi ďalší headliner, a to skupina Polemic," dodala Majerová.Finále súťažnej časti sa podľa jej slov začne o 18.45 h a nasledovať bude tradičná exhibícia, ohňostroj a odovzdanie cien. Po súťaži sa program presunie do kremnickej Akropoly, kde sa predstaví slovenská hip-hopová skupina Trosky. Na pódiu sa ďalej predvedie Prezident Lourajder, Zverina, z Česka DJ Akvamen a tancovačku uzavrie DJ Shimo.