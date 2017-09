Hugh Hefner bude pochovaný po boku Marilyn Monroeovej

Zakladateľ časopisu Playboy Hugh Hefner pózuje fotografovi v Los Angeles. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Zakladateľ časopisu Playboy Hugh Hefner pózuje fotografovi v Los Angeles. Archívna snímka. Foto: TASR/AP

Los Angeles 29. septembra (TASR) - Hugh Hefner, zakladateľ pánskeho magazínu Playboy, ktorý zomrel v stredu vo veku 91 rokov, bude pochovaný vedľa hrobky herečky a speváčky Marilyn Monroeovej. Oznámila to dnes stanica BBC.Hefner zakúpil danú kryptu na cintoríne Westwood Village Memorial Park Cemetery v Los Angeles v roku 1992 za 75.000 dolárov. "Verím v symboliku vecí. Stráviť večnosť po boku Marilyn som si nemohol nechať ujsť," vyhlásil.Monroeová sa v decembri 1953 stala prvou "cover girl", teda ženou vyobrazenou na prednej obálke jeho časopisu. Hefner sa však s legendárnou hollywoodskou divou nikdy osobne nestretol, iba jediný raz spolu telefonovali.Založením časopisu Playboy vybudoval Hefner značku, ktorá definovala sexuálnu kultúru druhej polovice 20. storočia. Dobre vyvinuté, väčšinou nahé modelky Playboya sa stali objektmi fantázie miliónov mužov po celom svete.Hefner bol i politickým aktivistom a filantropom. Do Playboya písali renomovaní autori ako Saul Bellow, Woody Allen, Norman Mailer, John Updike alebo Roald Dahl. Rozhovory do časopisu poskytovali svetoznáme osobnosti.