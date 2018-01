Human Rights Watch: Neznášanlivosť podporuje autoritatívnych vládcov

Americký prezident Donald Trump, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Americký prezident Donald Trump, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 18. januára (TASR) - Nová vlna neznášanlivosti v krajinách ako Spojené štáty podporuje postavenie autoritatívnych vládcov vo svete. Konštatuje to medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW).Vo výročnej správe hodnotiacej stav ľudských práv na celom svete zverejnenej vo štvrtok v Paríži HRW podľa agentúry AP uviedla, že protimigrantské a ďalšie populistické postoje predstavujú "obrovskú hrozbu" pre ťažko vybojované práva menšín v demokratických krajinách.Slovensko sa v zozname krajín, ktorým sa správa venuje, nenachádza.Riaditeľ HRW Kenneth Roth poukazujúc na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre AP povedal, že "porušil všetky tabu" v oblasti rasizmu, mizogýnie a xenofóbie. Hoci Trumpovi stúpenci vítajú jeho spôsoby prejavu, Roth varuje, že za hranicami USA to má nebezpečné dôsledky.Trumpov "neúnavný obdiv k mocným mužom", ako sú ruský prezident Vladimir Putin, egyptská hlava štátu Abdal Fattáh Sísí či filipínsky prezident Rodrigo Duterte podľa Rotha sťažuje pranierovanie týchto autoritatívnych vodcov, navyše keď ich značí za "skvelých chlapíkov".HRW vyzýva demokratické vlády, aby riešili problémy, ktoré umožnili populizmu prekvitať, ako sú nerovnosť v príjmoch, obavy z terorizmu či rast migrácie.Podľa Rotha títo autoritatívni populisti využili "tieto legitímne dôvody na obavy a zvalili všetku vinu na zraniteľné menšiny podľa hesla 'za to môžu migranti'".Vo svojej správe HRW tiež odsudzuje "rozpínavé autoritárstvo" v Poľsku a Maďarsku. Zároveň vyzýva Európsku úniu, aby sa dôraznejšie postavila proti vojenskej operáci v Jemene vedenej Saudskou Arábiou, brutálnemu postupu armády voči rohinským moslimom Mjanmarsku a zasahovaniu do nezávislosti médií v Turecku.Za zlom boja proti populizmu považuje HRW víťazstvo ľavicového liberála Emmanuela Macrona nad pravicovou popultistkou Marine Le Penovou v prezidentských voľbách vo Francúzsku. Macron sa jasne postavil proti kampani Le Penovej Národného frontu zameranej na vyvolanie nenávisti proti moslimom a prisťahovalcom.HRW však u Macrona vidí aj negatíva. Tvrdí, že sa celkom neriadi zásadami svojej volebnej kampane - napríklad počas svojej návštevy Číny zanedbal otázku ľudských práv. HRW kritizuje aj prísnejšie protiteroristické zákony vo Francúzsku a migračná politiku vlády.