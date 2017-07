Humanitárna organizácia zachránila v Stredozemnom mori vyše 150 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 25. júla (TASR) - Posádka španielskej humanitárnej organizácie našla dnes 167 migrantov v gumenom člne unášanom v Stredozemnom mori. Záchranári zároveň informovali, že 13 z nich vrátane žien bolo mŕtvych. Migranti sa na pašeráckej lodi pokúšali prekonať náročnú trasu z Líbye do Európy.Hovorkyňa organizácie Proactiva Open Arms Laura Lanuzová uviedla, že 121 mužov, 40 žien a šesť detí našli dnes v člne asi 24 kilometrov severne od líbyjského pobrežného mesta Sabráta.Talianska tlačová agentúra ANSA informovala o ďalšej záchrannej operácii, ktorú realizovala mimovládna organizácia Save the Children. Jej posádka zachránil z malého člna asi 90 migrantov.Obe záchranné operácie v pobrežných vodách Líbye koordinovala talianska pobrežná stráž.V Stredozemnom mori zahynulo od začiatku tohto roka pri pokuse preplaviť sa do Európy najmenej 2200 ľudí, uvádza sa v štatistikách Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).