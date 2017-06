Humanitárny konvoj v Sýrii sa dostal pod paľbu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Damask 18. júna (TASR) - Humanitárny konvoj smerujúci do obliehanej sýrskej opozičnej oblasti, do mesta Harastá pri východnom okraji metropoly Damask, sa stal v sobotu terčom útoku, pri ktorom utrpel zranenia vodič. Útok prekazil prvú takúto misiu do uvedenej oblasti za posledných osem mesiacov. Informoval o tom dnes Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK).Konvoj pozostávajúci z 37 nákladných vozidiel, ktorý zorganizovali OSN a Sýrsky arabský Červený polmesiac, mal doručiť potraviny a lieky 11.000 ľuďom v meste Harastá.Konvoj sa dostal pod paľbu neďaleko Damasku v sobotu krátko pred zotmením. Sýrsky arabský Červený polmesiac uviedol, že jeden z vodičov nákladných áut utrpel vážne zranenia a podstupuje operáciu.MVČK oznámil, že potrebuje nové bezpečnostné záruky, kým znova pošle do oblasti humanitárny konvoj. OSN informovala, že v Sýrii žije v obliehaných oblastiach 600.000 ľudí.