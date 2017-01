Humenský Mecom Group má problém obsadiť miesta, ktoré si vyžadujú prax

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Humenné 28. januára (TASR) - Humenský závod Mecom Group má problém obsadiť miesta, ktoré si vyžadujú prax. Ide napr. o pozície na technickom úseku, ako je údržbár, elektrikár či automechanik. Z administratívnej oblasti je to pozícia manažéra kvality, personalistu, mzdového účtovníka či IT špecialistu, ide tiež o kontrolingové miesta.informovala TASR HR manažérka spoločnosti Mecom Group Mária Bojková.Podľa jej slov momentálne nemajú problém s náborom ľudí do výroby. Pri hľadaní nových zamestnancov využívajú najmä pracovné portály na internete, na niektoré pozície úrad práce a špecialistov cez agentúry. Spoločnosti trvá na miesta do výroby nájsť nového zamestnanca do týždňa, remeslá obsadzujú aj pol roka, špecialistov od troch do šiestich mesiacov.Fluktuácia v spoločnosti je, ako tvrdí Bojková, nízka.vysvetlila s tým, že 82,5 % zo všetkých zamestnancov v Humennom sú ľudia, ktorí v spoločnosti pracujú viac ako tri roky. Tých, ktorí tu pôsobia od jedného do dvoch rokov, je spolu 16,7 %. Zamestnancov, ktorí sú vo firme menej ako rok, je necelé percento.V prípade konkrétnych dôvodov odchodu zamestnancov z firmy Bojková uviedla, že ide najmä o mladých ľuďí, ktorí nemajú ešte pracovné návyky, prípadne majú inú predstavu o tom, ako to funguje vo výrobnom závode. Medzi dôvody, prečo ľudia nemajú záujem pracovať konkrétne v humenskom závode, spomenula skúsenosť z oddelenia výroby, kde mladí ľudia nedokázali stáť sedem a pol hodín pri páse.dodala.Spoločnosť Mecom Group sa zaoberá výrobou a distribúciou mäsových výrobkov. V humenskom závode pracuje v súčasnosti 582 ľudí.