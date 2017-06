Hurbanova myšlienka literárneho jazyka Slovákov narážala na úskalia

Jozef Miloslav Hurban. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Pavol Jozef Šafárik. Foto: TASR ARCHÍV Foto: TASR ARCHÍV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Už v Biblii stojí, že pokiaľ postavíte most, budú po vás šliapať z obidvoch strán. Jozef Miloslav Hurban bol jedným z najhlavnejších staviteľov mosta nášho ľudu na jeho ceste k modernému slovenskému národu. Rozhodujúcim pilierom tohto mosta mala byť, a naozaj sa stala, spisovná slovenčina. No len čo sa to v rámci vtedajších možností šírenia informácií roznieslo po Rakúsko-Uhorsku, ozvali sa odporcovia. Verejní aj súkromní.Prvý útok bol naozaj mohutný. Hurbana na cirkevnom dištriktuálnom konvente obvinili za vydanie a text „predmluvy“ k spisu mladého, predčasne zosnulého štúrovca Benjamína Pravoslava Červenáka Zrcadlo Slovenska, ktorý zanechal v rukopise. Bola to politicko-východná úvaha, v ktorej „(Encyklopédia slovenských spisovateľov, heslo B. P. Červenáka.) Keďže Hurban mal k priateľovým názorom veľmi blízko, za pomoci Jána Kadavého sa postaral o vydanie spisu a do úvodu k nemu napísal aj toto:Boli to dráždivé slová, no pravdou je, že Červenákovo Zrcadlo bolo len vítanou zámienkou, podobne ako Hurbanov spis Cesta Slováka ku bratrum slavenským na Moravě a v Čechách, ktorého obsah mu tiež pripomenuli. Rozhodujúcim impulzom bolo vydanie almanachu Nitra v slovenčine, ako aj skutočnosť, že Hurban to s vydávaním ďalších ročníkov myslí naozaj vážne. Maďarónska vrchnosť pochopila, že myšlienka literárneho jazyka Slovákov nie je len nejaký úlet mladosťou rozvášnených študentov, ale že sa stáva realitou. A to už narážalo na politické brehy. Koncepcia jednotného politického uhorského, čiže maďarského národa, bola nielen spochybnená, ale celkom vážne ohrozená.Stalo sa však to, čo sa Slovákom, ale aj Slovanom v dejinách dosť často stáva - úder prišiel z takej strany, kde to nikto neočakával. Polemický, až surový spis „Hlasové o potřebě jednotného spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky“ nenapísal nikto iný, ako v tej dobe najvychýrenejší básnik stredoslovenského pôvodu Ján Kollár. Štúrovci boli spočiatku veľmi zaskočení, no veľmi rýchlo sa spamätali a začali ešte viac konať.Na zasadnutí Tatrína v Liptovskom Mikuláši 16. a 17. septembra, kde bol aj Hurban so Štúrom, sa zhlboka nadýchli a napriek tomu, že Ján Kollár bol pre nich stelesnením naozajstného básnika, odmietli tento jeho názor. A pridali konkrétne činy. No a tých sa - ako už veľakrát predtým, najlepšie zhostil Hurban.Kollárovo neuvážené a srdnaté vystúpenie proti slovenčine ako samostatnému literárnemu jazyku, urýchlilo Hurbanovo rozhodnutie vydávať literárny a spoločenský mesačník. Nazval ho Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru. Prvé číslo vyšlo na rozhraní septembra a októbra 1846 „v Skalici, v tlačjarňi Fraňa Xavera Škarnicla a sinou“. Hurban sa s tým poponáhľal aj preto, lebo v časopise publikoval okrem iného aj verejné vystúpenia mladých slovenských vzdelancov v materiáli „Českje hlasi proťi slovenčiňe, posúďenie od M. J. Hurbana“. Tento kolektívny hlas prívržencov slovenčiny potom vydal aj separátne. Na obálke vydania nájdeme aj takúto informáciu: „S povoleňím cis. kr. Censúri“.K celej záležitosti sa Hurban vyjadril už predtým, a to v liste Danielovi Slobodovi z 21. 6. 1846. A tak aj spravil. Jeho polemický článok „Hlasové proti slovenčine“ bol najvýraznejším „hlasom“ na obranu slovenčiny v upravených háboch literárneho jazyka.Polemický osteň tejto histórie sa už dávno otupil. Slovenčina sa presadila a aj Kollár sa s ňou čoskoro zmieril. Najmä keď pochopil, že mu to nijako neuberá na básnickej sláve, a možno aj preto, lebo si v duchu priznal, že aj on sám svojimi Národnými spievankami bol jedným z rozhodujúcich impulzov, ktoré mladšiu generáciu podnietili k tomuto kroku.Pre históriu i pre súčasnosť je však rozhodujúce, že Hurbanov časopis Slovenské pohľady pretrval dodnes a v priebehu sto šesťdesiatich rokov bol prakticky pri všetkých prelomových udalostiach našej novodobej histórie. Možno preto, lebo sa narodil v zápase a pre zápas, čiže bol silný. No a tú silu mu vtisol do vienka mladý, silný a rozhodný Jozef Miloslav Hurban, ktorý sa čoskoro mal stať otcom.