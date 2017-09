Hurikán 5. kategórie Maria ničí ostrov Dominika, mieri ku Guadeloupe

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Juan 19. septembra (TASR) - Hurikán Maria, ktorý v uplynulých hodinách dosiahol najsilnejšiu piatu kategóriu, udrel v pondelok o 21.15 h miestneho času (dnes o 03.15 h SELČ) na malý hornatý karibský ostrov Dominika. Búrku sprevádza vietor s rýchlosťou 260 kilometrov za hodinu, dosahujúci v nárazoch ešte vyššie hodnoty, oznámilo americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.Situáciu na ostrove opísal v sérii dramatických príspevkov na Facebooku tamojší premiér Roosevelt Skerrit, uviedli agentúry AP a DPA.napísal Skerrit v prvom príspevku.O niekoľko minút neskôr oznámil, že počul zvuk pozinkovaných oceľových striech, ktoré vietor odtrhol z domov.Následne Skerrit informoval, že víchor zdemoloval jeho rezidenciu, z ktorej odniesol strechu a zaplavila ju voda. Jemu osobne sa podarilo dostať do bezpečia.Ide o prvé oficiálne svedectvo z Dominiky po príchode hurikánu Maria. Skerrit predtým vyzval obyvateľov ohrozených oblastí, aby nečakali na najhoršie, ale uchýlili sa k príbuzným alebo do dočasných ubytovní. Zároveň nariadil zatvorenie škôl a úradov.V auguste 2015 spôsobila tropická búrka Erika na Dominike záplavy a zosuvy pôdy, ktoré si vyžiadali 31 obetí a zničili viac ako 370 domov.Ďalším v ceste hurikánu Maria je neďaleký ostrov Guadeloupe patriaci Francúzsku, kde hrozia extrémne záplavy.Na ďalšom francúzskom ostrove Martinik úrady vyhlásili zákaz vychádzania. Hurikán sa tam prejavil silným vetrom, vlnobitím a prívalovým dažďom, ktoré spôsobili materiálne škody zatiaľ nespresneného rozsahu.Na prírodný živel sa pripravuje aj nezačlenené územie USA Portoriko, kam by mal mierne zoslabnutý hurikán (kategória 4) doraziť v stredu. Úrady vyzvali ľudí, aby odišli z ohrozených oblastí a zaviedli prídelový systém na základné položky ako sú voda, mlieko, detská výživa, konzervované potraviny a batérie.Hurikán Maria by mohol na niektoré karibské ostrovy priniesť 250-380 milimetrov zrážok.O 05.00 h SELČ sa oko hurikánu podľa NHC nachádzalo asi 435 kilometrov severne od ostrova Saint Croix, ktorý je súčasťou Amerických Panenských ostrovov. Búrka sa pohybuje západným až severozápadným smerom rýchlosťou 15 km/h.Maria je po Harveym a Irme tretím hurikánom v priebehu jedného mesiaca v Atlantiku, ktorý dosiahol piatu kategóriu. Zatiaľ čo Harvey spustošil americký štát Texas, Irma zdevastovala viacero karibských ostrovov a narobila veľké škody na Floride.