Hurikán Harvey opäť zasiahol pevninu, tentoraz v štáte Louisiana

Hurikán Harvey, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houston 30. augusta (TASR) - Americké Národné hurikánové centrum oznámilo, že Harvey dnes opäť dorazil na pevninu - skoro ráno miestneho času zasiahol pobrežie západne od obce Cameron v štáte Louisiana. Táto tropická búrka podľa očakávania zoslabne a bude sa pohybovať na sever.Búrka sa vrátila na pevninu do lokality len približne osem kilometrov od Cameronu a sprevádzal ju ustálený vietor s maximálnou rýchlosťou 72 kilometrov za hodinu.Meteorológ z hurikánového centra Dennis Feltgen v utorok vyhlásil, že keď sa Harvey vráti na pobrežie, "pohromy, ktorú spôsobil v štáte Texas. Ustúpia totiž rozsiahle záplavy, ktoré tam vyvolalo päť dní prívalových dažďov.Harvey podľa predpovedí prinesie do Louisiany veľké množstvo dažďových zrážok, potom sa presunie do štátov Arkansas, Tennessee a do častí Missouri, ktoré môžu takisto postihnúť záplavy.Feltgen uviedol, že následky búrky i takHarvey najprv zasiahol americkú pevninu, konkrétne štát Texas, v piatok 25. augusta ako hurikán štvrtej kategórie. Následne zoslabol na tropickú búrku. Doposiaľ si vyžiadal najmenej 18 obetí na životoch.