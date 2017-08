Hurikán Harvey po príchode na pevninu zoslabol, záplavy hrozia naďalej

Hurikán Harvey, ktorý dorazil do texaského mesta Corpus Christi 25. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. augusta (TASR) - Mohutný hurikán Harvey po príchode na pevninu amerického štátu Texas v noci nadnes stratil na svojej intenzite, stále však môže spôsobiť záplavy katastrofického rozsahu. Informovali o tom agentúry DPA a AP.Meteorológovia uvádzajú, že Harvey aktuálne zoslabol na hurikán prvej z piatich kategórií podľa Saffirovej-Simpsonovej stupnice. Na pevninu Texasu pritom vošiel ako hurikán štvrtej kategórie a stal sa tak najsilnejším hurikánom, aký zasiahol Texas za viac než desaťročie.Národné centrum pre hurikány (NHC) varovalo, že katastrofické záplavy hrozia v Texase ešte niekoľko nasledujúcich dní.Oko hurikánu sa aktuálne nachádza zhruba 150 kilometrov juhozápadne od mesta San Antonio a sprevádza ho ustálený vietor s rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu.Miestne úrady začínajú zbierať prvé správy o napáchaných škodách, informácie o obetiach alebo zranených dosiaľ nemajú.Pracovníci NHC upozornili na nárast hladín vodných tokov v priemere o dva metre, v určitých lokalitách to ale môže byť až o štyri. Hurikán by sa mal postupom cez pevninu úplne zastaviť a niekoľko dní zotrvať nad juhovýchodným územím Texasu.Úhrny zrážok majú dosiahnuť od 38 centimetrov až do 63 centimetrov na štvorcový meter. Okrem toho sa očakáva, že Harvey prinesie prudké dažde a spôsobí "životunebezpečné záplavové situácie" v oblastiach, kde žijú milióny ľudí.Harvey, ktorý sa v uplynulom týždni sformoval v Mexickom zálive, je najhorším hurikánom v oblasti za posledných 12 rokov a je zároveň prvou prírodnou katastrofou, ktorej čelí Donald Trump v úrade amerického prezidenta. Ten v noci nadnes oznámil, že uvoľní federálne prostriedky na pomoc postihnutým oblastiam.