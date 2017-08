Hurikán Harvey si v Texase vyžiadal minimálne dve obete

Hurikán Harvey. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houston 27. augusta (TASR) - Zo zatopených území v texaskej metropole Houston museli v dôsledku obrovských záplav po príchode hurikánu Harvey zachraňovať vyše 1000 osôb, informovala spravodajská stanica BBC.Národná meteorologická služba zaznamenala správy o piatich obetiach v oblasti Houstonu, čo však nebolo možné bezprostredne potvrdiť.Predpokladá sa, že záplavy v oblasti Houstonu sa ešte zhoršia a mohli by dosiahnuť "historických rozmerov", pričom "potenciálne významné záplavy sa očakávajú aj v iných oblastiach na juhovýchode (Texasu)", hovorí prognóza.Z postihnutého regiónu dosiaľ úrady potvrdili dvoch mŕtvych. V zdevastovanom Rockporte na pobreží zahynul obyvateľ podľa miestnych médií pri požiari domu. Práve cez toto mesto Harvey v noci na sobotu prechádzal ako hurikán druhej najvyššej, štvrtej kategórie ako najsilnejší hurikán, aký zasiahol pevninu USA za 12 rokov.V sobotu sa pri pokuse prekonať zaplavené ulice v Houstone utopila žena.V sobotu popoludní síce Harvey zoslabol na tropickú búrku, meteorológovia však predpovedajú, že región bude ešte niekoľko dní sužovať prívalovými dažďami a nebezpečnými záplavami. Okrem iného pre oblasť vysokého tlaku vzduchu severne od neho Harvey takpovediac "uviazol" - jeho pohyb do vnútrozemia sa spomalil až takmer zastavil.Aj z tohto dôvodu podľa texaského guvernéra Grega Abbotta očakávajú v najbližších dňoch medzi mestami Corpus Christi na západe a Houston na východe miestami 50 až 75 centimetrov zrážok, čo by bolo niekde viac, ako tam naprší za celý rok. Celkovo vyhlásil Abbott 50 okresov za oblasti mimoriadneho stavu. Povodne spôsobuje aj nárast hladiny mora spojený s prílivom, v dôsledku čoho sa pod vodou ocitajú obvykle suché oblasti neďaleko pobrežia.Záchranné práce sťažuje silný vietor. Rozsiahle územia sú navyše bez elektrickej energie. Pobrežné hliadky požiadali o urýchlené dodanie vrtuľníkov, pretože o pomoc volá čoraz viac ľudí.Guvernér Abbott povolal do služby 1800 vojakov, aby pomohli záchranárom alebo neskôr pri odstraňovaní škôd.Houston, kde žije 6,6 milióna ľudí, patrí k jedným z najobývanejších miest v Spojených štátoch.