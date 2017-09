Hurikán Harvey spôsobil väčšie škody než Katrina či Sandy

Hurikán Harvey, ktorý dorazil do texaského mesta Corpus Christi 25. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houston 4. septembra (TASR) - Škody, ktoré po sebe zanechal hurikán Harvey, sú istotne väčšie než straty spôsobené nedávnymi veľkými hurikánmi Katrina a Sandy a dosiahnu zrejme 150-180 miliónov dolárov. Uviedol to v nedeľu texaský guvernér Greg Abbott.Harvey, ktorý zasiahol Texas na konci Augusta, bol najsilnejším hurikánom v tomto štáte za posledných 50 rokov. Vyžiadal si 47 obetí, pričom viac než milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.povedal Abbott pre Fox News.Hurikán Katrina zdevastoval New Orleans a blízke okolie v roku 2005. Hurikán Sandy zase zasiahol New York a veľkú časť severovýchodu USA v roku 2012.Administratíva prezidenta Donalda Trumpa už požiadala Kongres o schválenie pomoci vo výške 7,85 milióna dolárov pre zasiahnuté oblasti v Texase. Abbott však túto sumu v porovnaní so skutočnými škodami nazval iba "akontáciou".