Hurikán Irma bude stáť americké poisťovne miliardy eúr

Pohľad na silné vlny počas vyčíňania hurikánu Irma 9. septembra 2017 v Havane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monte Carlo 11. septembra (TASR) - Hurikán Irma, ktorý ešte devastuje Floridu a smeruje hlbšie do vnútrozemia Spojených štátov, spôsobí poisťovniam výdavky 20 až 40 miliárd USD (15,54 až 31,08 miliardy eur). Dnes o tom informovala v Monaku spoločnosť AIR Worldwide, ktorá sa špecializuje na odhad škôd spôsobených prírodnými katastrofami.Experti v sobotu (9.9.) odhadovali škody na 15 až 50 miliárd USD. K uvedenej sume ešte musia pripočítať škody 5 až 15 miliárd USD na poistených nehnuteľnostiach na viacerých karibských ostrovoch.Irma sa dostala v nedeľu (10.9.) nad pevninu a pohybovala sa po západnom pobreží smerom na sever. Miami, hlavné mesto spolkového štátu, zasiahla len okrajovo. Devastovala však mestá Naples a Tampa.Experti poznamenali, že si hurikán nevybral trasu, ktorá by poisťovne vyšla podstatne drahšie. Napriek tomu sa nič nemení na fakte, že Irma bola najsilnejšou tropickou búrkou, ktorá zatiaľ zasiahla región.Irma prišla nad územie Spojených štátov krátko po hurikáne Harvey. Obe prírodné katastrofy síce znížia zisky zaisťovní poisťovní, ale nerozvrátia ich kapitálovú základňu. Uviedla to americká ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P).