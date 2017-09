Hurikán Irma dosiahol v Karibiku už piatu kategóriu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Juan 5. septembra (TASR) - Hurikán Irma dnes dosiahol piatu kategóriu, keď smeroval do severovýchodnej oblasti Karibiku a postupne k pobrežiu USA.Vietor, ktorý ho sprevádzal, zosilnel a nabral maximálnu stálu rýchlosť až 280 kilometrov za hodinu. Hurikán sa dnes nachádzal približne 440 kilometrov od ostrova Antiqua a pohyboval sa rýchlosťou 22 kilometrov za hodinu.Úrady varovali, že by mohol so sebou priniesť 25 centimetrov zrážok, mohol by spôsobiť zosuvy pôdy, povodne a taktiež vlny až do výšky sedem metrov. Vládni predstavitelia začali na niektorých ostrovoch s evakuáciami.Stav ohrozenia vyhlásili v Portoriku, na Panenských ostrovoch a v celom americkom štáte Florida, dodáva agentúra AP.