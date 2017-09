Hurikán Irma mieri na Dominikánsku republiku a Haiti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/San Juan 7. septembra (TASR) - Hurikán Irma, považovaný za dosiaľ najsilnejší zaznamenaný hurikán v oblasti Atlantického oceánu, si vyžiadal najmenej desať obetí na životoch a pri prechode karibskou oblasťou spôsobil ničivé škody. Irma aktuálne mieri na Haiti a Dominikánsku republiku. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Francúzsky minister vnútra Gérard Collomb dnes uviedol, že na francúzskych zámorských spoločenstvách Svätý Martin a Svätý Bartolomej evidujú osem mŕtvych. Hurikán piatej najsilnejšej kategórie zranil v tejto oblasti 23 ľudí, povedal Collomb pre rozhlasovú stanicu Franceinfo.Na ostrovoch Antigua a Barbuda zničil prírodný živel okolo 95 percent nehnuteľností. Smrť dieťaťa oznámil tamojší premiér Gaston Browne. Ďalšiu smrť zavinil hurikán na britskom zámorskom území Anguilla.Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že na zdevastovane územia vycestuje, sotva to bude možné, aby svojou prítomnosťou nenarušil prebiehajúce záchranárske práce, uviedol vo vyhlásení Elyzejský palác. Paríž ďalej prisľúbil, že tam vyšle lietadlá so zásobami pitnej vody a stravy. Podľa ministra Collomba nie je letisko vo francúzskej časti ostrova Svätý Martin natoľko zdevastované, aby tam nemohli pristáť v prvej vlne vrtuľníky a neskôr aj lietadlá. Letisko na južnej holandskej strane je momentálne neprístupné.Organizácia Spojených národov odhaduje, že následky hurikánu Irma pocíti v nasledujúcich dňoch takmer 37 miliónov ľudí. Živel pravdepodobne prejde cez Dominikánsku republiku, Haity a Bahami a štát Florida v USA.Hurikán Irma postupuje s rýchlosťou 26 kilometrov za hodinu smerom na západo-severozápad a sprevádza ho vietor s rýchlosťou približne 290 kilometrov za hodinu. Podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) mieri priamo na Haiti.Haiti, jedna z najchudobnejších krajín sveta, sa stále spamätáva z následkov, ktoré tam vlani v októbri zanechal hurikán Matthew. Prírodný živel pripravil o život okolo 1000 ľudí.Na úder hurikánu Irma sa aktuálne evakuovaním obyvateľstva a zabezpečovaním budov pripravuje aj americký štát Florida, na ktorého územie by mal doraziť v sobotu večer.