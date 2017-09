Hurikán Irma môže zasiahnuť až 37 miliónov ľudí, odhaduje OSN

Na snímke kolóna áut, v ktorých obyvatelia opúšťajú mesto Key Largo na Floride po tom, ako úrady nariadili povinnú evakuáciu pred hurikánom Irma 6. septembra 2017. Foto: TASR/AP Na snímke kolóna áut, v ktorých obyvatelia opúšťajú mesto Key Largo na Floride po tom, ako úrady nariadili povinnú evakuáciu pred hurikánom Irma 6. septembra 2017. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov odhaduje, že hurikán Irma, ktorý sa prehnal už cez viaceré karibské ostrovy, by mohol zasiahnuť celkove až 37 miliónov ľudí. Na brífingu v New Yorku to povedal v stredu hovorca OSN Stéphane Dujarric, ktorého vyjadrenie priniesla agentúra DPA.Podľa Dujarrica svetová organizácia vyslala svoj humanitárny tím na ostrov Barbados a ďalšie takéto tímy sú v pohotovosti. Pripravení na poskytnutie pomoci v núdzi sú aj pracovníci OSN pôsobiaci na Haiti.Hurikán Irma sa presúva smerom k Portoriku, Haiti a Kube, pričom neskôr by mohol zasiahnuť aj južnú časť amerického štátu Florida. Ide o najsilnejší hurikán, aký zaznamenali v oblasti Atlantického oceánu za uplynulé desaťročie.Na ostrovoch Barbuda, Svätý Martin a Svätý Bartolomej hurikán Irma zničil budovy, vyvrátil stromy, spôsobil záplavy a vyradil z činnosti energetické zdroje. Tisíce obyvateľov karibských ostrovov museli evakuovať.Holandsko vyzvalo OSN a jednotlivé členské štáty, aby preukázali solidaritu so zasiahnutými obyvateľmi Karibiku. Holandský veľvyslanec pri OSN Karel van Oosterom v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia pripomenul, že tzv. oko hurikánu sa prehnalo priamo cez južnú časť ostrova Svätý Martin, ktorá patrí Holandsku.