Hurikán Irma si vyžiadal najmenej deväť mŕtvych

Na satelitnej snímke družice GOES-13 z 6. septembra 2017 o 7:15 hodine je hurikán Irma nad Svätým Martinom a Záveternými ostrovmi v Karibiku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/San Juan 7. septembra (TASR) - Najmenej osem mŕtvych a 23 zranených si vyžiadal silný hurikán Irma, ktorý v stredu zasiahol viaceré menšie ostrovy v severovýchodnej časti Karibského mora. Bilanciu obetí, ktorá sa týka len Francúzskom spravovaných ostrovov v Karibiku, zverejnil dnes v Paríži francúzsky minister Gérard Collomb, informovala agentúra AP.Deviatu obeť na živote hlásili už predtým z ostrovného štátu Antigua a Barbuda.Konečný počet mŕtvych alebo zranených môže byť napokon ešte vyšší, keďže záchranné tímy ešte neukončili prieskum škôd na ostrovoch Svätý Martin a Svätý Bartolomej. Ten by mal v plnom rozsahu začať až v priebehu dnešného dňa. Hurikán sprevádzaný vetrom s rýchlosťou do 298 kilometrov za hodinu, tam v stredu zničil množstvo budov, vyvolal záplavy a vyradil z činnosti energetické zdroje.Irma, ktorá je hurikánom najvyššej 5. kategórie, priniesla dnes silný vietor a dážď na ostrov Portoriko, kde spôsobila rozsiahly výpadok dodávok elektriny pre takmer 900.000 ľudí. Takmer 50.000 Portoričanov zostalo bez prístupu k pitnej vode.Na ostrove Barbuda búrka v stredu poškodila skoro všetky domy a zhruba 60 percent z 1400 obyvateľov zostalo bez strechy nad hlavou. Zničené sú aj cesty a telekomunikačné siete. O život prišlo dvojročné dievča, ktorého rodina sa pokúšala utiecť z poškodeného domu.Hurikán sa momentálne nachádza severne od Portorika a smeruje k Haiti a Dominikánskej republike. Na možný priamy úder Irmy sa pripravuje aj oblasť v okolí Miami v americkom štáte Florida.Ide o najsilnejší hurikán zaznamenaný v oblasti Atlantického oceánu za uplynulé desaťročie. Organizácia Spojených národov odhaduje, že hurikán Irma by mohol zasiahnuť celkove až 37 miliónov ľudí.V Atlantiku sa momentálne okrem Irmy nachádzajú ďalšie dva hurikány. Na hurikány prvej kategórie totiž v stredu zosilneli tropické búrky Katia a Jose.