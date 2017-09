Hurikán Maria nad Atlantikom slabne, počet jeho obetí sa zvýšil na 49

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 26. septembra (TASR) - Hurikán Maria, ktorý minulý týždeň spustošil viaceré karibské ostrovy, dnes počas presunu cez oblasť Atlantického oceánu blízko pobrežia amerických štátov Severná a Južná Karolína zoslabol na búrku prvej kategórie. Informovalo tom americké Národné centrum pre hurikány (NHC) v Miami.Sprievodný vietor dosahuje rýchlosť už len 120 kilometrov za hodinu a očakáva sa, že jeho intenzita sa bude naďalej postupne znižovať. Maria by sa tak mala do stredy zmeniť z hurikánu na tropickú búrku.Podľa NHC sa stred hurikánu o 14.00 h SELČ nachádzal približne 305 kilometrov juhovýchodne od Mysu Hatteras a pohyboval sa smerom na sever rýchlosťou 11 kilometrov za hodinu. V Severnej Karolíne platí výstraha pred tropickou búrkou v pobrežnom pásme medzi zátokou Bogue a hranicou s Virgíniou.Americké ministerstvo obrany medzitým nepretržite pracuje na dodávkach humanitárnej pomoci pre obyvateľov Portorika a Amerických Panenských ostrovov. Celový počet obetí hurikánu Maria v Karibiku sa podľa agentúry AP do pondelňajšieho popoludnia miestneho času zvýšil na minimálne 49, z toho 27 zaznamenali na ostrove Dominika a 16 v Portoriku.Maria zasiahla Portoriko minulú stredu ako najsilnejší hurikán za posledných vyše 80 rokov, pričom spôsobila rozsiahle škody za miliardy dolárov. Americký prezident Donald Trump vyhlásil na tomto nezačlenenom území Spojených štátov stav ohrozenia.V Severnej Karolíne v súvislosti s hurikánom v pondelok preventívne evakuovali ľudí z viacerých ostrovov, kde sa očakávalo vlnobitie s výškou do 1,2 metra. Účinky Marie majú byť citeľné na veľkej časti východného pobrežia Spojených štátov - od Floridy až po Nové Anglicko, varovalo NHC.