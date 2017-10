Hurikán Nate druhýkrát prešiel nad pevninu v štáte Mississippi

Hurikán Nate sprevádza vietor s rýchlosťou 140 km/h. Miami 8. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Biloxi/Miami 8. októbra (TASR) - Hurikán Nate prešiel dnes ráno miestneho času znova nad pevninu na južnom pobreží Spojených štátov, a to neďaleko mesta Biloxi v štáte Mississippi. Oznámilo to americké Národné centrum pre hurikány (NHC).Ide o prvý hurikán, ktorý priamo zasiahol tento štát USA od ničivého hurikánu Katrina z roku 2005.Podľa NHC mal Nate naďalej silu hurikánu prvej kategórie. Sprevádzal ho vietor s maximálnou stálou rýchlosťou do 140 kilometrov za hodinu. Očakáva sa, že počas presunu severne do vnútrozemia postupne zoslabne.Centrum hurikánu prešlo po prvý raz z Mexického zálivu nad pevninu USA v sobotu večer miestneho času v riedko obývanej oblasti na juhovýchode štátu Louisiana.Nate priniesol do regiónu silné dažde a vietor, ktorý vytláčal vodu na cesty. Hurikán sa však pohybuje rýchlo, čo znižuje pravdepodobnosť dlhotrvajúcich zrážok a záplav. Z oblasti hlásili aj výpadky prúdu, no zatiaľ sa neobjavili správy o úmrtiach ani zraneniach.Nate predtým ešte ako tropická búrka zasiahol stredoamerické štáty - Kostariku, Nikaraguu a Honduras -, kde po sebe zanechal najmenej 26 mŕtvych a desiatky nezvestných.