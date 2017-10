Hurikán Nate zredukoval zásoby ropy v USA takmer o 6 miliónov barelov

Tropická búrka Nate. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. októbra (TASR) - Zásoby ropy v USA zaznamenali minulý týždeň výraznejší pokles, než sa očakávalo. Podpísal sa pod to najmä hurikán Nate, ktorý zredukoval produkciu v Mexickom zálive. Oznámilo to dnes americké ministerstvo energetiky.Podľa jeho informácií sa ropné zásoby v USA v týždni do 13. októbra znížili o 5,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici s poklesom počítali, očakávali však, že pokles dosiahne 4,2 milióna barelov. Americký ropný inštitút (API) síce očakával pokles zásob o viac než 7 miliónov barelov, odhady API a rozhodujúce údaje ministerstva energetiky sa však často výrazne líšia.Produkcia ropy v USA dosiahla 8,4 milióna barelov denne, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje pokles o viac než 1 milión barelov denne. Dôvodom bol práve hurikán Nate, ktorý zasiahol oblasť Mexického zálivu začiatkom októbra.Na druhej strane, zásoby benzínu minulý týždeň o 908.000 barelov vzrástli. To je omnoho výraznejší rast než očakávali trhy, ktoré počítali s rastom o 256.000 barelov. Zvýšili sa aj zásoby ropných destilátov, ako sú nafta a vykurovací olej. Rast dosiahol 528.000 barelov, zatiaľ čo sa očakával ich pokles o 1,5 milióna barelov.