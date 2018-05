Hurikán v Portoriku si vyžiadal možno až tisícky obetí

Muž sa pozerá zo zničenej reštaurácie Captain Cook na pláži Cofrecito Beach po vyčíňaní hurikánu Maria v meste Bavaro v Dominikánskej republike 21. septembra 2017, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Juan 30. mája (TASR) - Hurikán Maria, ktorý vlani 20. septembra zasiahol Portoriko, si podľa neoficiálnych informácií vyžiadal možno až 4645 obetí. Oficiálna bilancia pritom hovorí len o 64 mŕtvych, napísala v stredu na svojej webovej stránke televízna stanica CNN.Odvolala sa na odbornú správu zverejnenú v utorok v prestížnom časopise New England Journal of Medicine. Podľa jej autorov išlo oskutočného počtu obetí hurikánu v Portoriku a jeho následkov, ktorý je pravdepodobne omnoho vyšší, než pripúšťajú úrady.píšu v časopise autori z Harvardovej univerzity a ďalších inštitúcií.CNN spolu s ďalšími médiami už skôr použili vládne štatistiky a rozsiahle rozhovory s pozostalými a riaditeľmi pohrebníctiev na to, aby spochybnili oficiálnu bilanciu mŕtvych, ktorú uvádza portorická vláda. Podľa ich predchádzajúcich odhadov si hurikán Maria mohol vyžiadať 1000 obetí.Tím vedcov z Harvardovej univerzity došiel k oveľa vyššiemu odhadovanému počtu úmrtí prieskumom náhodne zvolených 3299 domácnosti na ostrove. Prieskum uskutočnili na začiatku tohto roka. Výsledky prieskumu - v ktorom sa na úmrtia spytovali miestnych obyvateľov - porovnali autori správy s celkovou mierou úmrtnosti z roku 2016. To im umožnilo odhadnúť počet úmrtí, ktorý si pravdepodobne vyžiadal hurikán Maria odo dňa, keď ostrov zasiahol, do 31. decembra 2017.Héctor Pesquera, ktorý stojí na čele komisie pre verejnú bezpečnosť v Portoriku, reagoval, že vláda nemá dôvod spochybňovať zistenia expertov z Harvardovej univerzity a že tieto údaje preskúma.Hurikán Maria napáchal v Portoriku, majúcom štatút nezačleneného územia USA, obrovské materiálne škody; niektorí odhadujú ich výšku až na 94 miliárd dolárov. Išlo o najsilnejší hurikán, aký na tomto ostrove zaznamenali za uplynulých 80 rokov.