Hurikány znížili zisk aerolínií United Continenta o vyše tretinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dallas 19. októbra (TASR) - Americká letecká spoločnosť United Continental zaznamenala v 3. kvartáli pokles zisku o vyše tretinu. Pod nepriaznivé výsledky sa do veľkej miery podpísala sezóna hurikánov, ktorá viedla k zrušeniu veľkého počtu letov.Aerolínie oznámili, že čistý zisk za 3. štvrťrok dosiahol 637 miliónov USD (542,17 milióna eur) oproti 965 miliónom USD v rovnakom období minulého roka. Medziročne to znamená pokles o 34 %. Čiastočne to spôsobila strata pred zdanením vo výške 185 miliónov USD, čo je výsledok rušenia veľkého počtu letov počas atlantickej hurikánovej sezóny.Napriek tomu ale spoločnosť prekonala očakávania trhov. Zisk na akciu upravený o mimoriadne položky dosiahol 2,22 USD. To je síce výrazný pokles v porovnaní s 3,11 USD/akcia v 3. štvrťroku minulého roka, analytici ale očakávali pokles až na 2,12 USD/akcia.United Continental uviedli, že pre hurikány zrušili počas 3. štvrťroka okolo 8300 letov. Najviac sa pod to podpísal hurikán Harvey, ktorý spôsobil uzatvorenie kľúčového letiska v Houstone. Nasledovali hurikány Irma a Maria, ktoré zasa narušili lety na Floride a v karibskej oblasti.(1 EUR = 1,1749 USD)