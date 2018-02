Husenicová: Umiernenú situáciu pred ZOH môže KĽDR využiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. februára (TASR) - Pracovné rokovania medzi Južnou a Severnou Kóreou pred začatím zimných olympijských hier v Pjongčangu sčasti priniesli isté uvoľnenie vyhrotenej situácie medzi týmito znepriatelenými krajinami. Severokórejský režim by to však mohol využiť na tajný rozvoj jadrového programu.V rozhovore pre TASR to v pondelok uviedla riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová.Takzvanérozhovorypriblížila Husenicová.Upozornila však, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) by mohla takúto situáciu využiť vo svoj prospech.Odborníčka sa domnieva, že z obdobia zimných olympijských hier by mohla vyťažiť aj severokórejská propaganda, a to najmä na posilnenie svojho postavenia smerom k občanom a predovšetkým k stabilite režimu. Médiá v KĽDR podľa nej hovoria o účasti severokórejských športovcov na ZOH, ale o tom, že hry sa konajú v Južnej Kórei, už nepíšu.Tento faktozrejmila Husenicová.Analytička objasnila, že pracovné diskusie pred ZOH prebiehajú predovšetkým za účasti severokórejského olympijského výboru adodala.spresnila Husenicová na záver.