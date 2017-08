Husté lejaky ochromili indickú finančnú metropolu Bombaj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bombaj 30. augusta (TASR) - Prudké monzúnové dažde ochromili dnes, už druhý deň po sebe, indickú finančnú metropolu Bombaj. Ulice sa zmenili na rieky a ľudia sa po pás brodili vo vode.Na mesto spadlo v utorok približne 127 milimetrov dažďových zrážok a už aj tak ochromená infraštruktúra skolabovala. Verejná doprava sa zastavila a tisíce ľudí dochádzajúcich za prácou uviazli v noci nadnes vo svojich kanceláriách.V utorok sa zastavili aj prímestské vlaky, autobusy boli do polovice potopené vo vode a zaplavené letisko muselo dokonca presmerovávať lety do iných miest. Dnes ráno už väčšina vlakov premávala, ale doprava bola stále chaotická.Podľa meteorologického úradu sa dnes očakávajú ďalšie husté lejaky a miestna samospráva požiadala všetky školy a univerzity, aby na jeden deň prerušili vyučovanie.Bombaj každý rok zápasí s tým, aby zvládol povodne počas obdobia monzúnových dažďov, čo vyvoláva kritiku adresovanú mestským predstaviteľom za zlé plánovanie.Varovania pred hustými lejakmi vydali úrady aj pre iné časti indického štátu Maháraštra, ktorého je Bombaj hlavným mestom.Obdobie monzúnových dažďov trvá v Indii od júna do septembra.