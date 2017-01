Husté sneženie a mráz komplikujú dopravnú situáciu v Česku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 14. januára (TASR) - Husté sneženie komplikuje dnes dopravu na mnohých miestach Českej republiky. Problémy majú vodiči v Krušných horách, kde je niekoľko úsekov ciest úplne zatvorených. Kalamitný stav trvá tiež v severnej oblasti Plzeňského kraja. Na východe Čiech sa tvoria záveje a na ďalších miestach musia vodiči brať ohľad na poľadovicu. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.S komplikáciami dnes budú zápasiť aj lyžiari, ktorí budú chcieť ísť smerom od mesta Klášterec nad Ohří do horského strediska Klínovec.V okrese Teplice je dočasne uzatvorená trasa z mesta Mikulov do Moldavy. Čerstvý sneh je tiež na hlavnej ceste D7 od mesta Chomutov k hraniciam s Nemeckom. Pri stúpaní tam majú problémy kamióny.V nižších polohách sú vozovky klzké. S veľkou opatrnosťou jazdia vodiči trolejbusov v Ústí nad Labem na severozápade Čiech. Niektoré spoje tak môžu mať mierne oneskorenie.Českí meteorológovia upozornili, že neskôr v priebehu dneška sa zatiahne a bude na väčšine územia snežiť. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo nuly, od stredných polôh sa majú aj naďalej tvoriť snehové jazyky a záveje.Český hydrometeorologický ústav vydal varovanie, že vo vyšších polohách Česka a v celom kraji Vysočina sa môžu až do nedeľného večera tvoriť snehové jazyky. V časti Krušných hôr, najmä oblasti Klínoveckej hornatiny, hrozia záveje. V nížinách môže aj naďalej vznikať poľadovica alebo námraza.