Husté sneženie spôsobilo v Moskve meškania letov i snehové prázdniny

Moskva 5. februára (TASR) - Husté sneženie v Moskve spôsobilo počas uplynulého víkendu omeškanie viacerých letov i prerušenie dodávok elektriny do okolitých obcí a dedín. Miestne úrady zároveň v pondelok vyhlásili, informovala AP.Podľa ruských meteorológov napadlo v sobotu v ruskej metropole rekordné množstvo - asi 38 centimetrov - nového snehu, a síce vôbec najviac od začiatku meraní. Predošlý snehový rekord padol v roku 1957, pripomenula spravodajská stanica BBC.Množstvo snehu siahalo aj v pondelok na niektorých miestach ruskej metropoly do viac ako polmetrovej výšky. Moskovské cesty boli ráno značne vyťažené, nedošlo však k úplnému dopravnému kolapsu, ako sa mnohí obávali, priblížila AP. Moskovský starosta Sergej Sobianin uviedol, že sa nevyžaduje, aby rodičia v pondelok deti dali do škôl.Snehovú nádielku počas celého víkendu z ulíc hlavného mesta odpratávali snežné pluhy. Odstrániť sa im podarilo rekordných 1,2 milióna metrov kubických snehu, uviedol zástupca moskovského starostu Piotr Birjukov. Vyzdvihol tiež prácu všetkých komunálnych pracovníkov, vďaka ktorým mohla Moskva pokračovať v bežnom chode.V okolí Moskvy sa však so snehom vyrovnávali ťažšie: pre výdatnú snehovú nádielku tam museli - podľa ruského ministerstva obrany - na niektorých miestach povolať k odpratávaniu snehu dokonca vojakov a armádne vozidlá.