Hustopeče hostia ďalšie podujatie M-SR v rely

Hustopeče 30. mája (TASR) - Podujatie Agrotex Petronas Syntium Rely bude treťou súťažou FIA Zóny strednej Európy a zároveň je zaradené aj do slovenského šampionátu v rely. Na 13. ročníku nebude chýbať ani nedávny víťaz Rely Tatry Grzegorz Grzyb, ale ani ďalší ašpiranti na celkové prvenstvo. Prihlásených je už 40 posádok, no organizátori upozorňujú na na blížiaci sa termín uzávierky prihlášok, ktorý je v utorok 6. júna.Týždeň pred uzávierkou prihlášok na "Rely medzi vinicami" sú už medzi prihlásenými známe mená Pontus Tidemand – Jonas Andersson, Jan Kopecký – Pavel Dresler, Grzegorz Grzyb – Jakub Wrobel či Václav Pech – Petr Uhel. Českí a slovenskí organizátori sa opäť dohodli na spolupráci a tak je Agrotec Petronas Syntium Rely zaradená do TrueCam Majstrovstiev Česka v rely, Majstrovstiev Slovenska v rely a Majstrovstiev Slovenska v rely historických automobilov.Možnosť štartovať na tejto súťaži majú slovenskí a českí jazdci, ktorých vozidlá spĺňajú predpisy pre historické vozidlá. Rely síce nie je súčasťou českého šampionátu historických automobilov, ale títo všetci sa môžu prihlásiť do MSR-HA, ktoré sú v rámci slovensko-českej dohody otvorené aj posádkam s českou národnou licenciou. Zatiaľ tak učinila jedna posádka a to Martin Hrachovec s Vendulou Balejovou, ktorí sa predstavia na Lade VFTS.Fanúšikovia sa môžu tešiť na tradičné rýchlostné skúšky s diváckymi miestami. Ku zmene došlo na mestskom, resp. "Starovickom" okruhu, kde absolvujú posádky iba jedno kolo oproti dvom minuloročným.