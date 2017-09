Hviezda mnohých muzikálov Katarína Hasprová má narodeniny

Katarína Hasprová. Archívna snímka. Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Muzikálová a sólová speváčka a herečka Katarína Hasprová bude mať v nedeľu 10. septembra 45 rokov.V roku 1997 vyhrala zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Jedno zbohom, ktorú pre ňu zložili Janko Lehotský a Kamil Peteraj. Okrem toho získala tiež Cenu novinárov. V roku 2001 si prevzala ocenenie Bronzový slávik a výkon v muzikáli West Side Story jej v roku 2008 vyniesol Výročnú cenu Literárneho fondu.Katarína Hasprová sa narodila 10. septembra 1972 v Bratislave v umeleckej rodine slovenského režiséra Pavla Haspru a herečky Soni Valentovej. Vyštudovala odbor muzikál na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne v dnešnej Českej republike.Už počas štúdia dostala pozvanie od režiséra Jozefa Bednárika k účinkovaniu na javisku Divadla Nová scéna v Bratislave. Jej profesionálnym muzikálovým debutom sa stal titul Jozef a jeho zázračný farebný plášť, v ktorom stvárnila úlohu rozprávačky. Po absolvovaní JAMU odišla do Prahy, aby si v muzikáli Dracula zahrala dvojrolu Adriany a Sandry. Následne Hasprová prijala ponuku na úlohu Anity v slávnom titule West Side Story. V českej premiére rockového muzikálu Hair (Vlasy) stvárnila jednu z hlavným postáv Sheilu.Po víťazstve na medzinárodnom festivale Bratislavská lýra v roku 1997 začala sólovú spevácku kariéru. Hasprová reprezentovala Slovensko s piesňou Modlitba na 43. ročníku piesňovej súťaže Veľká cena Eurovízie, ktorý sa uskutočnil 9. mája 1998 v britskom Birminghame. Vydala tri albumy, debutový Katarína Hasprová v roku 1999, Chvíľu so mnou leť v roku 2002 a v novembri 2009 tretí s názvom Priznám sa.Behom svojej kariéry na Slovensku vytvorila umelkyňa viacero ústredných postáv v úspešných muzikáloch, jej výkony boli opakovane ocenené Cenou Literárneho fondu. Katarína Hasprová zažiarila v javiskových dielach Kleopatra, Na skle maľované, Kráľ Dávid, Pomáda, Cigáni idú do neba, Rómeo a Júlia, Báthoryčka, Mačky (Cats) a ďalších.V roku 2016 získala Katarína Hasprová v Česku širšiu nomináciu na Cenu Thálie 2015 v kategórii muzikál za hlavnú úlohu Normy Desmond v inscenácii Sunset Boulevard, ktorú uviedlo Národní divadlo moravskoslezské v Ostrave (Česko).