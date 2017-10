Hviezdami týždňa sa stali Ehlers, Matthews a Bäckström

Nicklas Bäckström, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. októbra (TASR) - Hviezdami uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali krídelník Winnipegu Jets Nikolaj Ehlers, center Toronta Maple Leafs Auston Matthews a center Washingtonu Capitals Nicklas Bäckström. Informoval o tom oficiálny portál profiligy.Dánsky útočník Ehlers pomohol Jets piatimi gólmi a dvomi asistenciami k trom víťazstvám za sebou. Najviac zažiaril v zápase s Edmontonom Oilers (5:2), keď zaznamenal ako tretí hráč v histórii klubu čistý hetrik. Pred ním sa to ešte vo farbách Atlanty Thrashers, kde organizácia v minulosti pôsobila, podarilo Iľjovi Kovaľčkovi a slovenskému útočníkovi Mariánovi Hossovi (15. januára 2008 proti Detroitu).Matthews strelil v hodnotenom období štyri góly v troch zápasoch. Prvý muž draftu 2016 rozhodol dva zápasy v predĺženiach, keď vďaka jeho presným zásahom vyhrali Maple Leafs nad Chicagom Blackhawks (4:3) a Montrealom Canadiens (4:3). Dvadsaťročný center skóroval aj pri prehre 3:6 s New Jersey Devils. Víťaz Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika minulej sezóny strelil v 87 zápasoch NHL už 45 gólov a zaznamenal 77 bodov.Švéd Bäckström si v štyroch zápasoch pripísal na konto až deväť bodov (3+6). V dueli proti New Jersey nazbieral 19. krát v kariére štyri kanadské body, keď sa pod víťazstvo 5:2 podpísal gólom a tromi asistenciami. Tri body zaznamenal v stretnutí s Tampou Bay Lightning.