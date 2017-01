Hviezdoslavovu korešpondenciu manželke zachytáva kniha Žena moja drahá

P. O. Hviezdoslav Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. januára (TASR) - Knihu s darčekovým dizajnom vydalo koncom uplynulého roka vydavateľstvo Slovart v Bratislave. Kniha má názov Žena moja drahá a vysvetľujúci podtitul. Ide teda o výber z listov nášho najväčšieho básnika najskôr svojej priateľke, potom snúbenke a nakoniec manželke, dolnokubínskej rodáčke Ilone Novákovej, dcére tamojšieho evanjelického farára.Výber zostavila, koncepčne zoradila do chronologicko-tematických celkov a základnými edičnými náležitosťami (úvod, slovníček, literatúra, archívne pramene, zdroje obrazového materiálu a i.) opatrila spisovateľka Jana Juráňová. Jednotlivé kapitoly uvádzajú tieto názvy: Dvorenie, zásnuby, svadba, Milý svadobný páre a Manželské odlúčenia a správy z ciest. Štvrtá kapitola má názov Ilona Hviezdoslavová a tvorí ju komentovaný výbers poetickým podtitulom „O láske až za hrob“. Záverečný dôvetok tvoria slovníkovo poňaté biografické heslá o Hviezdoslavovi a zostavovateľke.Publikácia obsahuje aj bohatú fotodokumentáciu, ktorú môžeme rozdeliť do troch vrstiev. Sú to sólové i párové portrétne fotografie manželov, privátne fotografie z ich života a reprodukcie vybraných Hviezdoslavových listov a dobových dokumentov. Tu treba upozorniť na druhú kapitolu Milý svadobný páre, ktorá neobsahuje priamu korešpondenciu, ale - ako hovorí podtitul - Hviezdoslavovu svadbu rečou archívov.Z úvodného slova autorky do tejto kapitoly sa dozvedáme, žeHviezdoslav mal vtedy 27 rokov.V kapitole nájdeme okrem listu, v ktorom básnik žiada pána otca o ruku jeho dcéry, aj Hviezdoslavovu báseň Mojej mladuche, a tiež fotokópiu oznamu udalosti básnikovej svadby v Národných novinách v rubrike Chýrnik, ktorý znie:(Predpokladáme, že oznam bol bezplatný.) Tu sa žiada doložiť, že v roku svadby básnik bol ešte stále len Pavol Országh, pseudonym Hviezdoslav po prvý raz použil až o rok neskôr.Záverečná fotodokumentácia približuje básnikov skon a uzatvára ju dobová fotografia manželky Ilony nad manželovým hrobom niekedy v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Možno by bolo užitočné publikovať aj fotografiu dnešného výzoru básnikovho hrobu s postavou sediaceho oráča vo chvíli oddychu z ateliéru sochára Fraňa Štefunku. A to nielen ako dokument, ale aj ako pripomenutie drámy, ktorá sprevádzala vznik a odhalenie tohto pomníka v roku 1967 pri príležitosti 120. výročia básnikovho narodenia.Kniha má vynaliezavú grafickú úpravu (Pergamen Trnava, s.r.o.), no najmä spracovanie čelnej strany väzby so zúbkovanými okrajmi, ktorá jeInšpirovať sa nechali Dana Klimová a Juraj Demovič. Takáto vizáž pôsobí veľmi elegantne a na prvý pohľad publikáciu zaraďuje medzi tzv. „darčekové knihy“. Jej primárna hodnota však spočíva v rozhodujúcom postavení pramenného archívneho materiálu. Jeho obsah okrem poznávacej hodnoty zasa svedčí o tom, že aj najväčšie osobnosti dejín boli predovšetkým ľudia obtekaní krvou, žijúci svoj každodenný život v blízkosti iných.