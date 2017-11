Hviezdy, ktoré zažiaria na pódiu s Andreou Bocellim Foto: XL GROUP Foto: XL GROUP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (OTS) - Andrea Bocelli je jedným z najpopulárnejších osobností opernej scény. V rámci svojho svetového turné zavíta 19. novembra opäť do Bratislavy. Jeho predstavenie bude pre Slovensko iným, ako bolo to predošlé. Vystúpenie okorenia zaujímaví a úspešní umelci z rôznych krajín. Rozhodne si nenechajte ujsť spojenie týchto muzikantských talentov, ktoré sa vám predstavia na spoločnom pódiu." Takto sa vyslovil Andrea Bocelli pre portál Operaslovakia.sk na otázku, ako vníma opakovanú spoluprácu s ČNSO a talianskym dirigentom Marcellom Rotom. Orchester funguje od roku 1993 a dodnes je jedným z najobsadenejších skupín vďaka svojmu širokému a všestrannému repertoáru a kvalitnému zloženiu umelcov.Dirigentje známy taliansky dynamický dirigent, ktorý s obľubou spolupracuje s ČNSO a Andreou Bocellim. Ich vystúpenia sú nepopierateľne kvalitným umeleckým zážitkom. Okrem tohto zaužívaného spojenia dirigent Rota často hosťuje na tých najprestížnejších operných miestach, ako je Rím, Bologna, Verona, Geneva, Amsterdam, Londýn, Hamburg, Brusel a iné. Marcello má skúsenosti s mnohými svetovými sólistami, ktorí pôsobia aj na popovej scéne, slávnych sólistov, vrátane David Geringas, Jean-Pierre Rampal, Mstislav Rostropovič, Dmtri Sitkovetsky a operných spevákov ako Renato Bruson, Cecilia Gasdia, Leo Nucci, Nicola Martinucci, Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, Kiri Te Kanawa a Mariella Devìa.je toskánska diva, ktorá sa venuje hudbe už od útleho veku. Od roku 2011 spolupracuje s Andreou Bocellim a podieľa sa na jeho svetovom turné. Okrem jej speváckej kariéry je známa aj ako skladateľka a pianistka. Táto talentovaná speváčka vystúpila behom 15 rokov na viac ako 2000 koncertoch a zábavných predstaveniach zameraných najmä na zdieľanie emócií prostredníctvom kombinácie umenia po hudobnej, ale aj vizuálnej stránke. Okrem vášni k hudbe ju uchvátila aj túžba pomáhať. Od roku 2012 je sponzorom nadácie Arpa a srdečne podporuje aj Nadáciu ABF - Andrea Bocelli Foundation, ktorá aktívne pôsobí na okrajových častiach sveta, najmä na Haiti.je sopranistka kubánskeho pôvodu, ktorá začala rozvíjať svoje hudobné vzdelanie v roku 1999 na konzervatóriu vo Venezuele. Vyhrala medzinárodnú súťaž Montserrat Caballe v Zaragoze (2008), v Mário Lanza inštitúte vo Philadelphii (2009) a taktiež aj súťaž, ktorej organizátorom bola Licia Albanese-Puccini nadácia v New Yorku (2010). Bola finalistkou v New England v Bostone a v Metropolitnej opere National Council Auditions v roku 2011 a v opernej súťaži Operalia World v roku 2012. Preslávila sa rôznymi rolami v operách od tých najznámejších skladateľov, ako sú Strauss, Puccini, Offenbach, či Bellini. V posledných rokoch je aktívnou členkou Bocelliho svetového turné.Gitarové duoje spojenie dvoch neobyčajných klasických gitaristov. Tento muzikantský pár komponuje svoju hudbu veľmi inovatívnym spôsobom. O ich tvorbe Carlo tvrdí: "oslovuje vďaka svojmu talentu širokú verejnosť. Vo svojich textoch zanecháva pozitívne a silné posolstvo plné nádeje a sily. Jeho charitatívne aktivity, láskavé srdce a charizmatické vyžarovanie je neprehliadnuteľné.Nezmeškajte preto príležitosť vidieť týchto hudobných velikánov na jednom pódiu už 19. novembra 2017 na bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Lístky, ako aj všetky potrebné informácie nájdete na www.xl.sk