Hvorecký: Slovenská rodáčka Rakusa je veľká dáma európskej literatúry

Michal Hvorecký, archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - O imigrácii, politike, literatúre, hudbe hovorila spisovateľka, prekladateľka, slavistka, rodáčka z Rimavskej Soboty žijúca v Zürichu Ilma Rakusa. Slovenský spisovateľ a prekladateľ Michal Hvorecký pre TASR o autorke Ilme Rakuse povedal, že je veľkou dámou európskej literatúry. Götheho inštitút v Bratislave pripravil vo štvrtok (7. júna) literárne stretnutie s Európankou zo Slovenska, Ilmou Rakusou (2.11. 1946 Rimavská Sobota).Spisovateľku predstavil a literárne stretnutie moderoval literárny vedec, germanista a prekladateľ Adam Bžoch, ktorý preložil úryvok z autorkinho diela Mehr Meer (Viac mora). Z neho a z knihy Ostrov, jedinej preloženej do slovenčiny, čítal úryvky Hvorecký.Ilma Rakusa v spojitosti so súčasnou imigračnou situáciou konštatovala, že pred troma rokmi nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová skutočne pozvala emigrantov, preto v diskusii kládla dôraz na Nemecko. Potom autorka vysvetlila:A dodala:Spisovateľka, ktorej rodičia spolu s ňou, keď mala rok, utiekli do Švajčiarska, ďalej vysvetlila:S súvislosti s Ruskom autorka konštatovala, že cestovala do Ruska, je slavistka, vyučovala ruskú literatúru.Zmienila sa aj o tom, že ju sledovala KGB. Ďalej konštatovala, že do Ruska už často necestuje.povedala.Do nemčiny prekladala diela ruskej poetky Mariny Cvetajevovej.priznala.Michal Hvorecký priblížil, že Ilma Rakusa začala písať a publikovať v 80. rokoch krátke novely a ich zbierky, ktorých vyšlo už do tucta.. Spisovateľ upozornil na jej knihu o Fiodorovi Dostojevskom i na jej monografiu o Marguerite Durasovej.prízvukoval Hvorecký.