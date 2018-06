HYDINÁRI: Reťazce chcú zvýšenie ponuky vajec z podstielkového chovu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 8. júna (TASR) - Sebestačnosť Slovenska v produkcii slepačích vajec v roku 2017 dosiahla úroveň 106,6 %. Uviedol to na tlačovej konferencii riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár. Prieskumom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) na prelome rokov 2017 a 2018 sa podľa neho zistilo, že na pultoch reťazcov v SR je iba 66 % slovenských vajec, medziročne prišlo k poklesu podielu slovenských vajec o 6 %.Podľa neho je však na mieste otázka, ako to bude so sebestačnosťou v produkcii vajec v SR v najbližšom období.priblížil.V ponuke podľa riaditeľa ÚHS majú byť iba vajcia podstielkové, z voľných výbehov a z biochovov. Ako dôvod uviedli tlak spotrebiteľov na nákup tohto typu vajec. Napriek predtým deklarovanému roku 2025 už v apríli 2018 oznámili dva zahraničné reťazce producentom vajec v SR informáciu, že už v roku 2018 nebudú nakupovať žiadne slovenské klietkové vajcia v malých spotrebiteľských baleniach, iba vajcia podstielkové.ÚHS, ako aj producenti vajec v SR považujú podľa Molnára tento tlak zahraničných obchodných reťazcov za neopodstatnený z pohľadu podmienok v chove nosníc na Slovensku.poznamenal.Tento tlak nemá podľa neho ani žiadne kvalitatívne opodstatnenie. Dôvodom je fakt, že kvalita a zloženie vajec vôbec nezávisia od spôsobu chovu nosníc, pretože kvalitu a zloženie vajec ovplyvňuje iba krmivo, ktoré nosnica konzumuje a jeho zloženie.dodal.Únia hydinárov Slovenska je stavovská dobrovoľná a nepolitická organizácia združujúca slovenských liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny aj producentov slepačích vajec. Vznikla v roku 1996 a v súčasnosti má 40 členov.