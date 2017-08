Hyena v Keni odpálila bombu, ktorá mala narušiť voľby

ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 9. augusta (TASR) - Podomácky vyrobená bomba, umiestnená extrémistami so zámerom narušiť priebeh prezidentských a ďalších volieb v Keni, vybuchla, keď ju odpálila hyena. Informoval o tom dnes Joseph Kanyiri, šéf útvaru bezpečnostných agentov v kenskom okrese Lamu. Zároveň boli v metropole Nairobi počas protestov proti predbežným výsledkom volieb zastrelení dvaja ľudia.Kanyiri dnes uviedol, že k výbuchu v okrese Lamu došlo po tom, ako po bombe prešla hyena. Bomba bola nastražená na ceste, ktorú využívajú volební predstavitelia na prepravu hlasovacích lístkov do sčítacieho strediska. V okrese Lamu platí od súmraku do svitania zákaz vychádzania, vyhlásili ho po skorších útokoch extrémistickej islamistickej skupiny aš-Šabáb, ktorá pôsobí v susednom Somálsku.Aš-Šabáb sa vyhrážal narušením utorkových volieb v Keni. Skupina podnikla v tejto krajine od roku 2011 už vyše 100 útokov a označila ich za odplatu za to, že Keňa posiela do Somálska vojakov, aby proti nej bojovali.Počas protestov proti predbežným výsledkom utorkových prezidentských volieb v Keni boli v hlavnom meste Nairobi zastrelení dvaja ľudia, vyhlásili miestny policajt a svedok. Podľa týchto výsledkov vedie prezident Uhuru Kenyatta pred opozičným lídrom Railom Odingom.Šéf polície v Nairobi Japheth Koome uviedol, že obaja ľudia boli zastrelení, keď využili protesty na krádeže. Podľa fotografa tlačovej agentúry AP mal jeden zastrelený ranu v hlave.Protesty vypukli po tom, čo Odinga vyslovil obvinenie, že volebné výsledky utorkového hlasovania boli napadnuté hackermi a zmanipulované.