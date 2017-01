Hygiena: Vtáčia chrípka, ktorú potvrdili v SR, by nemala byť prenosná

Na snímke je hlavný hygienik SR Ján Mikas. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 5. januára (TASR) - Subtyp vírusu vtáčej chrípky, ktorá sa objavila na Slovensku, by sa podľa epidemiológov nemal prenášať na ľudí. Vírus A(H5N8) doteraz potvrdili iba u zvierat a nezaznamenal sa jeho prenos zo zvierat na ľudí." povedal pre TASR hlavný hygienik SR Ján Mikas. Úrad verejného zdravotníctva SR epidemiologickú situáciu na Slovensku naďalej monitoruje.Riziko nakazenia sa vírusom A(H5N8) pre ľudí pri pobytoch v štátoch, kde sa potvrdil, je tak nízke. "Ovysvetlila hovorkyňa úradu Zuzana Drobová.Vírus vtáčej chrípky typu A má niekoľko subtypov. V minulosti bol v krajinách juhovýchodnej Ázie zaznamenaný výskyt viacerých ohnísk nákazy vírusom vtáčej chrípky typu A, ale subtypu (H5N1), nielen u divo žijúcich vtákov, v chovoch hydiny, ale aj u ľudí.Vírusmi vtáčej chrípky sú najviac ohrození cestujúci do oblastí a prichádzajúci z oblastí s výskytom vtáčej chrípky, zamestnanci v hydinárskom priemysle, ktorí prichádzajú do kontaktu so živou hydinou, respektíve surovým hydinovým mäsom. Rovnako zamestnanci v živočíšnej výrobe, najmä v chovoch a spracovaní hydiny či veterinárni lekári. V riziku sú aj osoby v úzkom kontakte s chorým, zdravotnícki pracovníci zabezpečujúci izoláciu chorých a liečbu, chovatelia vtáctva a poľovníci.Dôležité je dodržiavať zásady osobnej hygieny, nechytať uhynuté zvieratá holými rukami. Potrebná je zvýšená ostražitosť pri chove hydiny v zajatí, ako aj pri styku s voľne žijúcim vtáctvom, je dôležité dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov." zhrnula Drobová.