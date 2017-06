Hygienici po kontrole jedální: Deti jedia v škôlkach presolené obedy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Obedy škôlkarov sú presolené, v niektorých prípadoch ide o vysoko prekročené normy. Vyplýva to z kontroly hygienikov v jedálňach škôlok. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o výsledkoch informoval ministerstvo školstva.Obed detí by mal v priemere obsahovať 0,7 gramu soli a pokrývať 35 percent ich celodenného príjmu. Hygienici skontrolovali v čase od 20. do 31. marca 80 obedov vo vybraných predškolských zariadeniach po celom Slovensku, pod limitom odporúčanej dávky boli iba tri vzorky.povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR.Za takto prekročené normy môže takzvaná soľ v skrytej forme v spracovaných potravinách.upozornil Mikas.Hlavný hygienik SR pripúšťa, že nastavené normy môžu mnohí považovať za prísne, počíta i s tým, že školské jedlá nemajú podľa niektorých chuť. Takéto pokrmy ale podľa neho nemožno porovnávať s jedlom v domácnosti.vysvetlil.Dobrá chuť jedla sa dá dosiahnuť i bez nadmerného prisáľania, možno ju nahradiť bylinkami, myslí si Mikas. Apeluje na jedálne, aby varili z čerstvých surovín. Menej soliť by mali podľa neho i rodiny v domácnostiach.