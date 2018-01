HYGIENICI VARUJÚ:Mliečne výrobky Amilk Bifido môžu obsahovať salmonelu

Na archívnej snímke je závod francúzskej firmy Lactalis v vo francúzskom meste Craon. Dojčenské mliečne produkty francúzskej firmy Lactalis sťahujú už z 83 krajín pre obavy z možnej kontaminácie baktériami salmonely. Oznámilo to v nedeľu 14. januára 2018 vedenie Lactalisu, ktoré citovala agentúra DPA. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. januára (TASR) - Dojčenské mliečne výrobky Amilk Bifido môžu byť kontaminované baktériami salmonely. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Rodičia by ich preto svojim deťom nemali dávať.povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR.Podľa hygienikov ide o preventívne opatrenia, Slovensku zatiaľ rýchlym výstražným systémom nezaslali oznámenie o predmetnom výrobku.Pre obavy z možnej kontaminácie salmonelou sťahujú tieto dojčenské mliečne výrobky francúzskej firmy Lactalis už z 83 krajín. Celkovo má byť stiahnutých viac ako 12 miliónov škatúľ dojčenského mlieka od Lactalisu.Spoločnosť Mirakl, a.s, ktorá na Slovensku tieto výrobky distribuuje, už koncom minulého roka pozastavila predaj dojčenskej mliečnej výživy Amilk Bifido. Jej predaj koncom vlaňajška pozastavila aj sieť lekární Dr. Max, od zákazníkov preberajú vrátené balenia bez ohľadu na číslo šarže.