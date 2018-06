Hygienici začali s kontrolami zmrzlinární, potrvajú do septembra

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júna (TASR) – Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva už tretí týždeň kontrolujú prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Pokračovať budú až do konca tohtoročnej letnej sezóny.Hygienici preverujú pôvod surovín a polotovarov na výrobu zmrzliny, hygienickú úroveň jej podávania a prevádzkovú hygienu zariadení. Pozornosť venujú použitým farbivám v zmrzlinách, kontrolujú tiež dátum spotreby a minimálnej trvanlivosti surovín a polotovarov, z ktorých bola nebalená zmrzlina vyrobená a teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach.povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Prevádzkovateľov zariadení požiadal o súčinnosť a spoluprácu.Výsledky tohtoročných kontrol budú verejnosti publikované v priebehu septembra 2018. Opatrenia na odstránenie možných nedostatkov však budú musieť prevádzkovatelia plniť ihneď po ich zistení.Počas vlaňajšej letnej sezóny skontrolovali 964 prevádzok, nedostatky boli zistené v 264 z nich, teda zhruba v každej štvrtej. Podľa Mikasa to boli najčastejšie neodobraté a neodložené vzorky vo výrobniach zmrzlín na dobu 48 hodín, nepredložená respektíve nevedená evidencia o výrobe zmrzliny a tým nemožnosť preukázať dobu predaja zmrzliny najdlhšie 24 hodín po jej zmrazení.Prevádzky však tiež nedodržiavali osobnú hygienu pracovníkov, neviedli evidenciu o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach, chýbali im meracie zariadenia a boli zistené aj nedostatky v prevádzkovej hygiene ako napríklad nezabezpečený prívod tečúcej teplej vody, znečistené chladiace a mraziace zariadenia, znečistenie pracovných plôch.Odborní pracovníci regionálnych úradov počas vlaňajších kontrol odobrali a mikrobiologicky vyšetrili 2317 vzoriek zmrzliny. Požiadavkám platnej legislatívy nevyhovelo 314 vzoriek. Zároveň odobrali 1116 vzoriek zmrzliny na chemickú analýzu, z ktorých nevyhovelo 52 vzoriek, pričom 47 vzoriek zmrzliny nevyhovelo z dôvodu použitia nepovolených farbív.Hygienici odobrali aj 791 sterov z prostredia, pracovných plôch, pracovných odevov a rúk zamestnancov. Z toho bolo 145 sterov nevyhovujúcich, boli kontaminované patogénnymi a podmienene patogénnymi mikroorganizmami. Za zistené nedostatky uložili hygienici počas vlaňajšej letnej sezóny 143 blokových pokút v sume 9367 eur. V dvoch prípadoch dokonca nariadili uzatvoriť prevádzky do doby odstránenia nedostatkov.Nebalená zmrzlina je v súčasnosti pripravovaná prevažne studenou cestou. Pripravuje sa z hotových zmrzlinových zmesí, ktoré sa po rozmiešaní v pitnej vode zmrazia, priblížil hlavný hygienik SR. S klasicky vyrábanou zmrzlinou s mliekom alebo s vajíčkami sa možno stretnúť už len ojedinele. V prípade, že sa pridávajú vajíčka, musí byť zmrzlina tepelne upravená a tepelne opracované musia byť aj pridávané potraviny ako napríklad mlieko či oriešky.