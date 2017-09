Hypotéka pre mladých bude od októbra dostupnejšia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. septembra (TASR) - Zvýhodnenú hypotéku pre mladých môže od budúceho mesiaca získať viac ľudí. Maximálny príjmový strop pre jednotlivca sa totiž od 1. októbra 2017 zvýši na 1227,20 eura. To je o 61 eur viac, ako je súčasná hranica.Jednou z podmienok pre získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je aj maximálny príjem žiadateľa. Horná hranica je zákonom stanovená ako 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Tak, ako sa počas roka vyvíja výška priemerného zárobku, mení sa aj táto hranica, a to štyrikrát do roka.Keďže v 2. štvrťroku sa priemerná mzda na Slovensku zvýšila na 944 eur, zvyšuje sa aj horná hranica na získanie zvýhodnenej hypotéky.vysvetľuje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.Hypotéka pre mladých je produkt, pri ktorom sa úroková sadzba znižuje o 3 %. Z toho 2 % dotuje štát a 1 % banka. Príspevok je možné získať najviac na sumu 50.000 eur počas prvých piatich rokov splácania. Kritériom je aj vek ku dňu podania žiadosti. Hypotéku pre mladých môžu získať ľudia od 18 do 35 rokov.V ČSOB žiadajú mladí o zvýhodnenú hypotéku najčastejšie krátko pred dovŕšením 30. roku života. Najväčší záujem o bonifikovanú hypotéku eviduje banka v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Priemerný vek žiadateľa dosahuje 29 rokov.