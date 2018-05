Hypotéku si zafixujte na čo najdlhšie obdobie

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Bratislava 15. mája (TASR) - Blížiace sa sprísňovanie pravidiel poskytovania hypotéky podľa analytikov vytvára predpoklady na zmenu úrokových sadzieb, ktoré sa už čoskoro pohnú z historického dna smerom hore.Od júla tohto roka maximálna výška úveru na bývanie už nebude môcť presiahnuť 90 % hodnoty nehnuteľnosti (nazývanej LTV, teda "loan to value"), a aj podiel úverov nad 80 % hodnoty nehnuteľnosti bude postupne klesať. O rok, od júla 2019 bude môcť byť iba jeden z piatich úverov poskytnutých bankou nad úrovňou 80 % LTV. Ak si bude chcieť záujemca kúpiť byt na úver napríklad za 50.000 eur, môže sa stať, že bude musieť našetriť minimálne 20 % zo sumy - teda 10.000 eur.radí riaditeľka retailových produktov Poštovej banky Melinda Burdanová.Okrem toho sa od júla zavedie takzvaný úverový strop, teda maximálna výška všetkých dlhov, ktoré môže človek mať. Tento strop sa bude určovať cez index DTI (teda "debt to income") ako 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľa. Podiel úverov, ktoré budú môcť presahovať tento strop, bude postupne klesať.Od júla budúceho roka iba jeden z desiatich úverov bude môcť prevýšiť tento strop. Určité úľavy z týchto pravidiel budú mať úvery pre mladých. Národná banka túto výnimku pre mladých, ako aj ďalšie zmiernenia v nových pravidlách, ohlásila začiatkom mája ako výsledok medzirezortného pripomienkového konania k jej pôvodným zámerom.