Hyundai a Kia chcú v tomto roku zvýšiť predaj áut

Soul 2. januára (TASR) - Juhokórejský výrobca áut Hyundai Motor spoločne so svojou sesterskou automobilkou Kia Motors chcú v tomto roku zvýšiť predaj aj napriek tvrdšej globálnej konkurencii. Skupina si stanovila pre rok 2017 za cieľ celkovo predať 8,25 milióna vozidiel. To by bolo viac o 1,5 % v porovnaní s predpokladaným odbytom za rok 2016, ako vyplýva zo správ pre burzu oboch firiem a novoročného prejavu šéfa koncernu Chung Mong Kooa pred zamestnancami.Zatiaľ nie sú známe presné predajné čísla pre rok 2016. Skupina je piatym najväčším výrobcom áut na svete. Hyundai očakáva, že tento rok predá 5,08 milióna automobilov a Kia 3,17 milióna.Hyundai a Kia vkladajú svoje nádeje do vyše desiatich nových modelov, ktoré plánujú tento rok uviesť na trh. Skupina chce predovšetkým zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v oblasti luxusných limuzín a ekologických áut, uviedol Chung.Zároveň však varoval, že sa automobilový priemysel musí pripraviť na zvýšenie neistoty. Dôvodom je podľa neho nárast obchodného protekcionizmu a zvyšovanie globálnej konkurencie. Ďalším negatívnym faktorom môže byť naďalej slabý rast svetovej ekonomiky.